Con l’arrivo del mese di settembre nei vari canali televisivi riprende anche la consueta programmazione: su Rai torna La vita in diretta.

Dopo la sosta estiva, su tutti i canali televisivi con l’arrivo del mese di settembre riprende la consueta programmazione televisiva. E fra i vari programmi che tornano ad arricchire i palinsesti delle reti televisive c’è anche La vita in diretta. Ancora una volta alla guida del programma del pomeriggio di Rai 1 c’è Alberto Matano, che dovrà vedersela con la concorrenza del nuovo Pomeriggio 5, non più condotto da Barbara D’Urso ma da Myrta Merlino.

La vita in diretta 2023 quando inizia?

Ma quando inizia La vita in diretta 2023? La messa in onda della prima puntata del programma è prevista per lunedì 4 settembre 2023, ovviamente sempre su Rai 1 e a partire dalle ore 17.05. Ogni puntata durerà circa due ore e terminerà alle 18.50, quando inizierà poi il game show: prima Reazione a Catena (che proseguirà fino al 17 dicembre), poi dalla nuova edizione di L’Eredità.

Alberto Matano

La nuova stagione di La vita in diretta proseguirà poi fino alla prossima estate: il programma andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nelle prime settimane però, La vita in diretta 2023 andrà in onda anche al sabato pomeriggio: da ottobre invece lascerà il posto nella programmazione televisiva del sabato pomeriggio a ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni.

La vita in diretta 2023: le puntate

Come sempre, nel corso delle varie puntate di La vita in diretta 2023, sono tanti gli argomenti affrontati da Alberto Matano e i suoi ospiti: dai fatti di cronaca e attualità, alla cultura e lo spettacolo. Temi che verranno trattati, oltre che con gli ospiti in studio, anche con i servizi e le interviste dei vari inviati del programma.