Ecco quando esce in streaming The Ferragnez: Sanremo Special, la tanto attesa puntata della docuserie su Fedez e Chiara Ferragni.

Uno di momenti di cui più si è parlato riguardo al Festival di Sanremo 2023 è stato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez nel corso della serata finale della kermesse. Un bacio che, pare, abbia fatto anche molto arrabbiare Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival. Si è parlato di liti tra marito e moglie in seguito a quella serata, di una possibile crisi di coppia, ma ciò che è accaduto realmente non è noto. Presto però lo sarà: sta infatti per uscire in streaming su Amazon Prime Video “The Ferragnez: Sanremo Special”, la puntata speciale della docuserie dedicata al rapper e alla nota influencer che racconta il dietro le quinte di quella serata del Festival di Sanremo 2023.

The Ferragnez: Sanremo Special, uscita su Amazon Prime Video

Quando esce The Ferragnez: Sanremo Special? La puntata arriverà su Amazon Prime Video giovedì 14 settembre 2023. A partire da quel giorno, tutti i fan della coppia (ma non solo) potranno vedere cosa è accaduto dopo il bacio in diretta TV tra il rapper e Rosa Chemical durante la finale del Festival di Sanremo 2023, qual è stata la vera reazione della moglie e altro ancora.

Chiara Ferragni – Fedez

Certamente la curiosità di molti riguarda la presunta lite avvenuta dietro le quinte del Teatro Ariston tra Chiara Ferragni e Fedez, che era stata anche in parte ripresa in parte da lontano da uno smartphone e diffusa in rete nei giorni successivi.

Nella puntata The Ferragnez: Sanremo Special si dovrebbe trovare diverse risposte alle molte domande rimaste in sospeso dal mese di febbraio, ovvero da quando il Festival di Sanremo 2023 è andato in scena e varie voci sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni hanno cominciato a circolare con sempre maggiore insistenza.