Morte in mare aperto è il 3° film della seconda stagione de Il giovane Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola della serie TV.

Morte in mare aperto è il terzo film della seconda stagione de Il giovane Montalbano, la serie TV ideata da Andrea Camilleri che racconta le prima indagini del celebre commissario di Vigata. In questa pellicola il protagonista si trova a indagare sulla misteriosa morta di un membro del peschereccio Carlo III. Ben presto il commissario Montalbano scoprirà dei legami tra le famiglie mafioso del posto e l’uomo morto, inoltre entrerà in contatto con Antonio Barreca, un killer latitante del clan dei Sinagra. Le indagini e ciò che ne segue porteranno anche a una crisi con la fidanzata Livia.

Morte in mare aperto: le location del film de Il giovane Montalbano

Le riprese dei vari film de Il giovane Montalbano sono state effettuate in vari luoghi della Sicilia, esattamente come avviene per le varie puntate della serie TV Il Commissario Montalbano.

Michele Riondino

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Non va poi dimenticato il palazzo del Comune di Scicli, che in TV lo conosciamo come il commissariato di polizia nel quale lavora Salvo Montalbano.

Morte in mare aperto: il cast del film de Il giovane Montalbano

A interpretare il giovane commissario Montalbano è Michele Riondino. Alessio Vassallo è il vice Mimì Augello, Andrea Todona impersona invece l’ispettore Carmine Fazio. L’agente Agatino Catarella, altro storico personaggio della saga del commissario Montalbano, è invece interpretato da Fabrizio Pizzuto. Nel cast di Morte in mare aperto c’è poi anche l’attrice Giusy Buscemi.