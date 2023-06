Ecco quali sono le location di Il compagno Don Camillo, il quinto capitolo della saga con Fernandel e Gino Cervi.

Il compagno Don Camillo è l’ultimo film della saga con protagonisti Fernandel e Gino Cervi nei panni di Don Camillo e Peppone, due dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano e che sono tra i più amati di sempre. Non è un caso che i loro film sono sempre visti e rivisti con piacere ogni volta che vengono trasmessi in TV. Vediamo allora quali sono le location di Il compagno Don Camillo.

Il compagno Don Camillo: le location del film

Ovviamente a fare da sfondo alla storia raccontata in Il compagno Don Camillo è la cittadina di Brescello, che è la location principale di tutte le storie della saga. Ovviamente possiamo vedere la chiesa di Santa Maria Nascente in piazza Matteotti è quella che nel film è di Don Camillo.

La storia raccontata in Il compagno Don Camillo è però ambientato, in parte, anche in Unione Sovietica ma i vari protagonisti non si sono realmente spostati fino all’estremo oriente europeo per girare il film. Quello che viene presentato come il municipio di Brezwyscewski si trova in realtà sempre a Brescello e oggi è la sede del Museo di Don Camillo e Peppone in via Cavallotti.

Per trovare la chiesa di Brezwyscewski bisogna invece spostarsi nel Lazio: è infatti la chiesa di San Giuseppe a Monterosi. Sempre nel Lazio, ma alla stazione Trastevere di Roma, sono state invece girate le scene che nel film vengono presentate come ambientate alla stazione di Parma.

Il compagno Don Camillo: il cast del film

A vestire i panni dei due protagonisti in Il compagno Don Camillo sono, come detto in precedenza, Fernandel e Gino Cervi, in quelli che sono stati probabilmente i ruoli più iconici delle loro carriere, per l’appunto Don Camillo e Peppone.

Nel cast del film sono poi presenti anche Saro Urzì, Marco Tulli, Silla Bettini, Gianni Marko, Graziella Granata, Uefa Gloria e Marina Morgan.

