Ecco le location di 10 giorni senza mamma, il film con protagonista Fabio De Luigi nei panni di un papà alle prese con tre figli esuberanti.

Ce la farà un papà solitamente poco presente a casa perché impegnato al lavoro a occuparsi dei propri tre figli, tutti di età differenti, quando la madre non ci sarà perché in vacanza? E’ questo quello che si vede in 10 giorni senza mamma, divertente commedia diretta da Alessandro Genovesi che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019 e che ha poi avuto un sequel, 10 giorni con Babbo Natale. Ma vediamo ora quali sono le location di 10 giorni senza mamma.

10 giorni senza mamma: le location del film

Le location di 10 giorni senza mamma si trovano quasi tutte a Roma: è proprio nella Capitale che è ambientato il film. In via Bernanrdo Celentano troviamo la casa dove il protagonista, Carlo, abita insieme ai suoi tre figli e alla moglie. Il palazzo che nel film viene presentato come la sede della dirigenza della Family Market, la catena di supermercati dove lavora Carlo è in realtà il Palazzo della Confindustria.

Fabio De Luigi

L’unica location di 10 giorni senza mamma che non si trova a Roma è la villa dove si tiene il family day aziendale che verrà sconvolto dall’irruenza dei figli di Carlo: la villa che ha ospitato le riprese si trova a Nepi, in provincia di Viterbo.

10 giorni senza mamma: il cast del film

Il protagonista principale di 10 giorni senza mamma è Fabio De Luigi, che veste i panni di Carlo Rovelli, il responsabile delle risorse umane della catena di supermercati Family Market che si trova a doversi occupare da solo dei tre figli dopo che la moglie Giulia, interpretata da Valentina Lodovini, parte per una vacanza.

I tre figli, Camilla, Bianca e Tito, sono impersonati da Angelica Elli, Bianca Usai e Matteo Castellucci. Nel cast del film troviamo anche Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania, Giorgia Cardaci e Rosaria D’Urso.

