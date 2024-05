Ecco la scaletta con l’ordine di esibizioni di tutti i cantanti della prima semifinale dell’Eurovision 2024 in programma martedì 7 maggio.

Martedì 7 maggio prende il via l’Eurovision 2024. A rappresentare l’Italia in questa edizione, come è noto, c’è Angelina Mango che, con la sua La noia, ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. I cantanti in gara si esibiranno in due semifinali, quelli che passeranno il turno si incontreranno poi nella finale di sabato 11 maggi a cui sono già qualificati gli artisti di Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Svezia.

Eurovision 2024: la scaletta della puntata di martedì 7 maggio

Vediamo ora qual è la scaletta con l’ordine di esibizione della prima puntata dell’Eurovision 2024:

Eurovision 2024

1) Cipro – Silia Kapsis ‘Liar’

2) Serbia – Teya Dora ‘Remonda’

3) Lituania – Sylvester Belt ‘Luktelk’

4) Irlanda – Bambie Thug ‘Doomsday Blue’

5) Prima esibizione Big Five: Regno Unito – Olly Alexander ‘Dizzy’

6) Polonia – Luna ‘The Tower’

7) Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil ‘Teresa & Maria’

8) Croazia – Baby Lasagna ‘Rim Tim Tagi Dim’

9) Islanda – Hera Björk ‘Scared of Heights’

10) Seconda esibizione Big Five: Germania – Isaak ‘Always on the Run’

11) Slovenia – Raiven ‘Veronika’

12) Finlandia – Windows95Man ‘No Rules!’

13) Moldavia – Natalia Barbu ‘In The Middle’

14) Esibizione Paese ospitante: Svezia – Markus & Martinus ‘Unforgettable’

15) Azerbaigian – Fahree feat. Ilkin Dovlatov ‘Özünlə Apa’

16) Australia | Electric Fields ‘One Milkali (One Blood)’

17) Portogallo – Iolanda ‘Grito’

18) Lussemburgo – Tali ‘Fighter’

Eurovision 2024: quando canta Angelina Mango?

Come si può vedere dalla scaletta della prima puntata dell’Eurovision 2024, Angelina Mango non canterà nella prima semifinale ma si esibirà per la prima volta giovedì 9 maggio, nel corso della seconda semifinale. Gli artisti cosiddetti Big Five, così come quelli del Paese ospitante, si esibiranno in semifinale pur essendo già qualificati per la finale.