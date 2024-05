Ecco le location di Il signore delle formiche, il film con Luigi Lo Cascio e Elio Germano che racconta la storia di Aldo Braibanti.

Il signore delle formiche è uscito nelle sale cinematografiche nel 2022, dopo essere stato presentato alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film, diretto da Gianni Amelio, ripercorre la storia dello scrittore ed ex partigiano Aldo Braibanti, protagonista negli anni ’60 di un processo giudiziario molto controverso, passato alla storia come il “Caso Braibanti“. Fu condannato per plagio, unico caso in Italia da quando fu introdotto questo reato, ma l’impressione generale è che si trattò più che altro di un processo alla sua omosessualità. Vediamo ora quali sono le location di Il signore delle formiche.

Il signore delle formiche: le location del film

Per girare Il signore delle formiche il regista Gianni Amelio, gli attori e tutte le attrici impegnate nel film hanno girato diverse località d’Italia. La casa dove abita Aldo Braibanti insieme alla madre, si trova a Roccabianca (in provincia di Parma), per la precisione in Piazza Minozzi.

Elio Germano

La stazione da dove Braibanti ed Ettore partono è quella di Salsomaggiore Terme, mentre la pensione dove si trasferiscono a Roma si trova in via Amerigo Vespucci. Il signore delle formiche è stato poi girato in diverse altre località di Roma ma anche a Milano a Busseto e San Giorgio Piacentino, quest’ultimi sono tutti paese che si trovano in Emilia Romagna.

Il signore delle formiche: il cast del film

Il protagonista principale di Il signore delle formiche, ovvero lo scrittore Aldo Braibanti, è interpretato da Luigi Lo Cascio. Elio Germano è invece il coprotagonista e interpreta il ruolo del giornalista de L’Unità Ennio Scribani.

Nel cast del film troviamo poi anche Leonardo Maltese e Davide Vecchi, rispettivamente nei panni di Ettore e del fratello Riccardo Tagliaferri. Completano il cast principale Sara Serraiocco, Anna Caterina Antonacci, Giovanni Visentin, Valerio Binasco e Alberto Cracco.