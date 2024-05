Ecco quali sono le canzoni che compongono la colonna sonora di Shrek 2, il primo sequel dell’amatissimo film d’animazione.

Shrek è uno dei personaggi d’animazione più amati di sempre. Nel 2001 è uscito il primo film della saga e, dopo il grande successo avuto, nel 2004 è arrivato nei cinema il sequel, Shrek 2. Anche in questo caso il successo è stato enorme. Ma, proprio come nel primo film, anche nel secondo, uno dei punti di forza è rappresentato dalle canzoni che compongono la colonna sonora della pellicola. Vediamo allora quali sono tutte le canzoni di Shrek 2.

Le canzoni di Shrek 2: la colonna sonora del film

La colonna sonora di Shrek 2 è composta da diverse hit della musica, citiamo per esempio Livin’ la vida loca di Ricky Martin ma anche canzoni originali come Accidentally in Love. Vediamo ora quali sono tutte le canzoni di Shrek 2: la colonna sonora completa del film.

Omino Pan di Zenzero di Shrek

Counting Crows – Accidentally in Love – 3:08

Frou Frou – Holding Out for a Hero – 3:22

Butterfly Boucher e David Bowie – Changes – 3:22

Dashboard Confessional – As Lovers Go – 3:29

Lipps Inc. – Funkytown – 3:59

Rick Price – I’m on My Way – 3:21

Eels – I Need Some Sleep – 2:28

Pete Yorn – Ever Fallen in Love – 2:32

Tom Waits – Little Drop of Poison – 3:11

Joseph Arthur – You’re So True – 3:55

Nick Cave and the Bad Seeds – People Ain’t No Good – 5:39

Céline Dion – Trust in Me – 4:23

Jennifer Saunders – Fairy Godmother Song – 1:52

Antonio Banderas e Eddie Murphy – Livin’ la vida loca – 3:24

Jennifer Saunders – Holding Out for a Hero – 4:01

Hans Zimmer e Lebo M – This Land – 2:15

Shrek 2, la colonna sonora: i riconoscimenti ricevuti

Il cd della colonna sonora di Shrek 2 è stato un vero e proprio successo planetario: in Russia ha vinto il Disco d’oro, negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda è stato al primo posto nelle classifiche dei dischi più venduti. Un primato che negli Stati Uniti ha mantenuto addirittura per otto settimane.

La canzone Accidentally in Love è stata inoltre candidata come Migliore canzone originale ai Golden Globe, ai Grammy Award e in molti altri festival importanti.