La casa di Shrek (sì, quella nel tronco) è su Airbnb ed è anche gratuita: vediamo come e quando prenotare per vincere il soggiorno.

Se siete grandi, grandissimi fan di Shrek non potete farvi scappare questa occasione: la sua casa è su Aribnb. La dimora è identica a quella della pellicola d’animazione, con tanto di candela di cerume in salotto. Ciliegina sulla torta? Il soggiorno è gratuito. Vediamo come e quando prenotare, ovviamente incrociando le dita per l’estrazione finale.

Shrek, la sua casa è su Airbnb: come prenotare?

Airbnb, per celebrare i ricordi d’infanzia più belli, quelli che durano tutta la vita, ha pensato bene di mettere in palio un soggiorno nella casa di Shrek. Non solo, farà anche una donazione alla HopScotch Children’s Party, che offre viaggi educativi ai bimbi scozzesi svantaggiati. L’annuncio dell’iniziativa alletta tutti i fan dell’orco buono: “Si invitano gli ospiti a notare che il bagno si trova a 20 metri dall’alloggio principale“.

La casa di Shrek si trova immersa nelle Highlands scozzesi, in un vero e proprio scenario da fiaba. La dimora è a dir poco identica a quella della pellicola d’animazione. E’ costruita all’interno di un tronco e presenta una stanza principale, che fa sia da cucina che da soggiorno, e la camera da letto. Ci sono anche: la candela di cerume, il lettino dei tre gemelli Ogre, la poltrona verde di Ciuchino e il camino. Il bagno, come già anticipato, è fuori. Il soggiorno, completamente gratuito, si svolgerà dal 27 al 29 ottobre e si può prenotare sul sito di Airbnb.

Quando aprono le prenotazioni per la casa di Shrek?

Le prenotazioni per dormire nella casa di Shrek si aprono il 13 ottobre alle ore 19:00 e saranno accessibili al link airbnb.com/shrek. A vincere il soggiorno, che è completamente gratuito ma non comprende il viaggio per e dalla Scozia, saranno solo tre persone. Dopo essersi registrati, però, non si può fare altro che incrociare le dita e sperare di essere estratti.