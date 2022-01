Arriva al cinema Shrek 5, la saga con protagonista il celebre orco continua: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione.

Uno dei personaggi più amati dei film d’animazione degli anni 2000 è senza dubbio Shrek. L’orco verde ha conquistato più di una generazione di spettatori, facendosi amare sia dal pubblico composto dai più piccoli che da quello degli adulti: propio per questo, nonostante siano passati diversi anni dall’uscita del quarto capitolo della saga (Shrek e vissero felici e contenti è uscito nelle sale cinematografiche nel 2010) la DreamWorks ha deciso di realizzare Shrek 5. Cast, trama e uscita nelle sale: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Shrek 5: uscita al cinema

Shrek 5 è uno dei tanti film che, a causa della pandemia di Covid, ha subito ritardi nella produzione: secondo il progetto originale la pellicola d’animazione sarebbe dovuta arrivare nelle sale nel 2020 invece in quell’anno non sono neppure iniziati i lavori per realizzare il film.

Shrek

Sarà quindi possibile vedere Shrek 5 nel 2022? Una data di uscita del film nei cinema non c’è ancora ma tra il 2022 e il 2023 il film dovrebbe finalmente arrivare nei cinema di tutto il mondo.

Shrek 5: la trama

Per il momento non si hanno molti dettagli riguardo alla trama di Shrek 5, le uniche informazioni note è che il film non dovrebbe essere un vero e proprio sequel dei capitoli precedenti della saga ma quella raccontata dovrebbe essere una storia un po’ a sé, Shrek 5 dovrebbe in qualche modo reinventare il franchise.

Shrek 5: i personaggi

Ovviamente faranno parte del film Shrek, Fiona e Ciuchino, i tre personaggi principali della saga. Non si sa invece quali saranno gli altri personaggi del Regno di Farquad che vedremo nella pellicola e se ci sarà o no il Gatto con gli stivali (che torna al cinema con Il Gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio).

