Tratto dal romanzo di Philip Roth, Il complotto contro l’America prova a immaginare un mondo in cui gli USA non avrebbero fermato il nazismo.

Cosa sarebbe successo se…? Per i cultori della fantapolitica, Il complotto contro l’America di Philip Roth(edito da Einaudi nel 2004) è un romanzo assolutamente imperdibile, degno di essere legno e riletto. Ma stavolta non c’è bisogno di aprire il libro, bensì basta prendere in mano il telecomando e sintonizzarsi sulle reti Rai, con la miniserie in tre serate riportata su Rai3 venerdì 14 gennaio. Al centro delle vicende raccontate, uno scenario da incubo: il trionfo di Charles Lindbergh alle campagne presidenziali del 1940, il che conduce gli Stati Uniti a divenire quasi un alleato della Germania nazista. Ecco tutti i dettagli.

Il complotto contro l’America: la trama

“New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale, che è ancora una guerra solamente europea, è al centro della campagna elettorale degli Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh, l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria – recita la sinossi -. Lindbergh è un eroe nazionale, un simbolo degli Stati Uniti in patria e all’estero. Ha però un piccolo difetto: guarda con simpatia a ciò che sta facendo in Europa Adolf Hitler. La famiglia ebrea dei Levin è testimone della crescente ascesa al potere dell’aviatore, che trasforma gli Stati Uniti d’America in un paese antisemita alleato con i nazisti. Il piccolo Philip sarà testimone, suo malgrado, dei violenti cambiamenti politici e sociali che ne derivano…”.

Il cast de Il complotto contro l’America

Winona Ryder

Morgan Spector interpreta Herman, il padre, sostenitore di Roosevelt, mentre Zoe Kazan si cala nei panni della moglie Bess. L’eccezionale Winona Ryder presta il volto a Evelyn Finkel, sorella del capofamiglia, simpatizzante del rabbino Lionel Bengelsdorf (impersonato da John Turturro), il quale sostiene Lindbergh e la neutralità. Gli altri componenti principali sono Caleb Malis (il figlio Sonford) e Azhy Robertson (il fratello Philip). La regia è di Minkie Spiro e Thomas Schlamme.

Il complotto contro l’America: il trailer

Precedentemente portato in Italia da Sky, la pay-tv ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale. Ve lo proponiamo di seguito:

Le location de Il complotto contro l’America

Le riprese hanno avuto luogo soprattutto nel New Jersey. Come location sono state utilizzate East Orange, Englewood, Cranford, Paterson, Maplewood e Jersey City.

