L’attesa sta per finire, perché Animali fantastici 3 sarà presto al cinema per un nuovo ed entusiasmante capitolo. C’è una grossa novità rispetto ai primi due film, ed è piuttosto sostanziale. Non ci sarà più Johnny Depp nei panni del cattivo, Grindelwald: nel novembre del 2020 era infatti arrivata la notizia dell’addio dell’attore al personaggio, a causa delle note vicende legali che lo hanno coinvolto. “Voglio farvi sapere che Warner Bros mi ha chiesto di ritirarmi dal mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e io ho rispettato e accettato la richiesta”, aveva detto. E chi sarà nei “suoi” panni? La scelta è caduta su Mads Mikkelsen.

Animali Fantastici 3: l’uscita in Italia

Il film arriverà nelle sale italiane il 13 aprile del 2022, qualche giorno dopo all’uscita nel Regno Unito, dove la pellicola raggiungerà le sale l’8 aprile, per una prima certamente molto attesa. La pandemia aveva bloccato le riprese, poi ricominciate qualche mese dopo senza Johnny Depp.

Il trailer di Animali Fantastici 3

Nel primo trailer diffuso nel dicembre del 2021 ci sono le prime immagini del nuovo Grindelwald di Mads Mikkelsen:

Animali fantastici 3: il cast

Nel cast torna Eddie Redmayne e Jude Law nei ruoli di Newt e Silente, e poi ancora Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

Animali Fantastici 3, I segreti di Silente è il titolo

Dal titolo del terzo capitolo dobbiamo ovviamente aspettarci un Silente molto più presente rispetto a quando accaduto nel secondo film della saga. Silente che si troverà di nuovo faccia a faccia con Grindelwald: ma quali sono questi segreti? E a chi tiene nascosto qualcosa di importante?

