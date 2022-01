Fiorello non vorrebbe proprio esserci a questo Sanremo 2022, ma ci sono novità sulla sua possibile presenza.

A due settimane dall’inizio di Sanremo 2022, in molti si chiedono ancora se Fiorello salirà sul palco dell’Ariston insieme all’amico Amadeus. Le notizie non sono tantissime, ma pare che Fiore potrebbe essere a Sanremo solo per una sera.

Non sarà facile fare a meno di uno showman come Fiorello a Sanremo, che per ben due edizioni ha fatto divertire il pubblico, sorprendendolo e tenendo alto il morale anche quando in teatro non c’era nessuno a causa della pandemia.

Quest’anno, però, Fiorello non è previsto come spalla di Amadeus, ma a quanto pare si sta lavorando per trovare un compromesso. Amadeus vorrebbe fortemente l’amico al suo fianco, che potrebbe presenziare solo per una sera durante la kermesse, che avrà luogo dal 1 al 5 febbraio.

Probabilmente, la serata prescelta sarà la finale, quella più importante, che andrà in onda il 5 gennaio e proclamerà il vincitore di questo Sanremo 2022. La presenza di Fiorello, sicuramente, potrebbe aiutare molto lo share di quella serata, anche se non fosse presente per tutta la serata ma solo per un’incursione.

