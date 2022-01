Ecco le prime indiscrezioni su ciò che succederà nella puntata di oggi, a Uomini e Donne: spazio ai giovani e Luca sarà probabilmente il primo ad andare al centro studio.

Uomini e Donne torna anche oggi con i suoi protagonisti e le sue dinamiche. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, in questo appuntamento si darà molto più spazio al trono classico. Luca ha già adocchiato le corteggiatrici che lo hanno colpito e ne ha già eliminato alcune .

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono over, Armando ha accettato di conoscere meglio Stefania, venuta a conoscere lui. Il cavaliere napoletano dopo tanti anni non è ancora riuscito a trovare la sua donna e in molti pensano che sia in trasmissione, solo per visibilità. Per quanto riguarda il trono classico, tornerà al centro studio Luca. Ha iniziato subito in modo sprint il tronista romano che se tra le corteggiatrici ha visto già qualcuna che può interessargli, dall’altro lato ha deciso già di eliminare chi non gli suscita nulla.

A proseguire in modo abbastanza lineare il suo trono è Matteo Ranieri. L’ex scelta di Sophie Codegoni sta conoscendo Martina e Federica con le quali sembra trovarsi molto bene. Vedremo chi delle due conquisterà il suo cuore.

