Le produzioni italiani stanno sempre più conquistando anche le più grandi piattaforme di streamign, come Netflix o Amazon Prime Video. L’ennesima dimostrazione arriva da Prisma, serie TV young adult in arrivo su Amazon Prime Video e che ha come regista e showrunner Ludovico Bessegato, ovvero il regista di una delle serie TV young adult di maggiore successo: SKAM Italia. Al suo fianco c’è anche la sceneggiatrice di SKAM, Alice Urciuolo. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Prisma, la serie TV: il cast

Ma chi lavora in Prisma, la serie TV? Gli attori non sono ancora noti, l’unica cosa certa al momento è anche a questo progetto partecipa anche Achille Lauro. Resta da capire quale sarà il ruolo del cantante all’interno della serie TV, se lo vedremo recitare o se si occuperà della colonna sonora.

Prisma, la serie TV: quando esce?

Quando esce Prisma, la serie TV, su Amazon Prime Video? Una data di uscita non è ancora stata annunciata ma i 10 episodi della serie TV potrebbero arrivare sulla piattaforma streaming nel corso del 2022.

Prisma, la serie TV: la trama

I protagonisti di Prisma saranno due gemelli, Marco e Andrea, identici nell’aspetto ma molto diversi caratterialmente tra loro. Il pubblico potrà seguire il loro percorso alla scoperta di sé che coinvolgerà anche il loro gruppo di amici.

Parlando di Prisma, la serie TV, Ludovico Bessegato ha spiegato: “Per raccontare questa storia ci vorrebbero ore, la trama è molto complessa e ci abbiamo messo molto tempo a scriverla. Per brevità raccontiamo le cose essenziali: partiamo da due gemelli omozigoti, perfettamente identici ma poi molto diversi e in qualche modo unici. Il concetto di unicità per noi è importantissimo e supera il concetto di diversità, perché diversità si lega alla dicotomia con la normalità. Per noi la normalità non esiste: siamo tutti diversi e quindi siamo tutti unici”.

