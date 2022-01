Secondo alcune attendibili indiscrezioni, circolano già alcuni nomi dei futuri concorrenti che a marzo, appoderano all’Honduras.

Dopo il Grande Fratello Vip 6, comincerà a marzo l’Isola dei famosi 2022. Ilary Blasi è stata confermata alla guida del programma e sono anche usciti i nomi di chi l’affiancherà come opinionisti. Adesso, sono emersi anche i primi concorrenti che parteciperanno al reality.

Quali saranno i nuovi concorrenti de L’isola dei famosi 2022

Come riporta TvBlog: “La prima coppia che siamo in grado di svelarvi è formata dalla showgirl Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro Iannoni. Carmen la conosciamo tutti, è stata sposata con il corrispondente del Tg1 da Londra Sandro Paternostro, scomparso appena due anni dopo le loro nozze. Carmen si è poi legata con Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto due figli, Alessandro e Carmelina. Carmen dunque farà l’isola dei famosi insieme al figlio Alessandro. La seconda coppia che siamo in grado di svelarvi è formata dalla mitica pornostar ed ex politica del Partito Radicale, candidata all’epoca dal suo leader Marco Pannella, Ilona Staller con il figliolo Ludwig Maximilian Koons, nato dal matrimonio fra la Cicciolina e Jeff Koons, artista statunitense.

Matrimonio burrascoso e per questo motivo terminato non benissimo. Ludwig vorrebbe entrare nel mondo del cinema e chissà che questa esperienza all’Isola dei famosi gli dia quella visibilità per aprirgli quelle porte.”

