Insieme a Sanremo, la corsa al Quirinale per eleggere il nuovo capo di Stato è uno degli eventi più attesi del momento. Il Tg1, in competizione con la storia maratona di Enrico Mentana su La7, farà uno Speciale di 6 ore condotto da Monica Maggioni. Stop per le trasmissioni Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e L’Eredità. Ecco quando ci sarà lo speciale.

Maratona Quirinale: i dettagli

Lunedì 24 gennaio 2022 ci saranno i primi scrutini per l’elezione del Presidente della Repubblica, terminato il mandato di Sergio Mattarella. Il Tg1 farà una maratona di ben 6 ore per seguire il primo giorno di scrutini. La scelta stravolge l’intero palinsesto di Rai 1 del pomeriggio. Infatti, dopo la puntata di Il paradiso delle Signore, quindi dalle 14:35, ci sarà lo speciale dedicato alla corsa al Quirinale in collaborazione con Rai Parlamento.

MONICA MAGGIONI

La conduzione è affidata alla direttrice Monica Maggioni. È probabile che andrà, però, avanti per le altre giornate, in base all’andamento delle votazioni prorogando la pausa delle trasmissioni pomeridiane. Difficile, infatti, che l’elezione termini il primo giorno specie perché si terrà una seduta al giorno, date le norme anti-covid.

Candidati al Quirinale

I nomi che circolano come possibili candidati al Quirinale sono 12. Oltre al Presidente uscente Sergio Mattarella, ha ribadito di non volere un secondo mandato, ci sono: Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio; Silvio Berlusconi; Giuliano Amato; Marta Cartabia, ministra della giustizia; Maria Elisabetta Casellati, Presidente del Senato; Letizia Moratti; Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica; Dario Franceschini, ministro della cultura; Paolo Gentiloni; Romano Prodi e Walter Veltroni.

