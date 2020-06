Nel 2020 un programma tutto suo intitolato Sette Storie, alle spalle la presidenza Rai: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla brillante Monica Maggioni.

Monica Maggioni è una delle donne più famose e affermate del giornalismo italiano. Sapete quanti successi ha collezionato nella sua sfavillante carriera? Vi sveliamo questo e molto altro della sua biografia…

Chi è Monica Maggioni e dove vive?

Monica Maggioni è nata a Milano (dove vive) il 20 maggio 1964, sotto il segno del Toro. Laureata in Lingue e Letterature straniere moderne, è iscritta come giornalista professionista all’Ordine del Lazio dal 1995.

Nella sua brillante carriera tanti incarichi e successi. Dal ruolo di inviata speciale, scrittrice, documentarista, direttore di telegiornale (tra cui RaiNews24, Televideo e Rainews.it) a quello di presidente Rai (dal 2015 al 2018).

Dal 1994 al 1996 ha lavorato nella redazione di Euronews a Lione, nel cuore del primo canale all-news europeo, prima di tornare in Italia e passare a TV7, settimanale del TG1.

Dopo l’11 settembre, ha lavorato in alcune delle aree più critiche del pianeta, occupandosi attivamente delle più spinose questioni mediorientali. Nel 2003, durante la Guerra in Iraq, è stata l’unica giornalista italiana al seguito dell’esercito americano…

MONICA MAGGIONI

La vita privata di Monica Maggioni

La vita privata della giornalista resta materia prevalentemente “oscura” rispetto alle luce abbaglianti che avvolgono la sua straordinaria carriera. Monica Maggioni, infatti, sembra essere piuttosto riservata e non ci sono informazioni utili a ricostruire i contorni della sua esistenza oltre la sfera più strettamente professionale.

I social non aiutano: Monica Maggioni, infatti, risulta assente su network come Instagram e Facebook, per cui è davvero dura percorrere le trame dei suoi affari personali…

Altre 10 cose da sapere su Monica Maggioni

– Quanto guadagna? Sul sito Rai, i compensi percepiti nel 2019: 240mila euro!

– È entrata in Rai nel 1992, dopo aver vinto il concorso pubblico per il primo Master della Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

– Ha realizzato due documentari presentati alla Mostra del Cinema di Venezia: Ward 54, vincitore del Prix Mitrani, e Out of Tehran.

– Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Agnes e il Premio Luigi Barzini.

– Fa parte del CdA dell’ISPI e dell’European Council on Foreign Relations, ed è membro dell’Aspen Institute e della Trilateral Commission.

– Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi quotidiani e periodici, in Italia come all’estero.

– Ha scritto diversi libri tra cui Dentro la guerra (2005), La fine della verità (2006), Terrore mediatico (2015).

– È docente di Storia dei Conflitti contemporanei presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano.

– Nel novembre 2019 è stata insignita dell’onorificenza di Chevalier della Légion d’Honneur.

– Nel 2020 è passata al timone del programma Sette Storie, in onda sulla rete ammiraglia Rai.

