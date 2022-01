Torna su Sky dal 19 gennaio 2022 Italia’s Got Talent: una novità in giuria, mentre “dietro le quinte” c’è sempre Lodovica Comello

Italia’s Got Talent torna su Sky con una nuova edizione ricca di novità. Il programma che ha l’obiettivo di scovare talenti provenienti da ogni parte del Paese. Novità, si diceva: quella più grossa risponde al nome di Elio. Sarà lui ad arricchire una giuria ben affiatata, composta da Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Il format è sempre lo stesso: per passare avanti ogni talento dovrà guadagnare almeno 3 sì della giuria. Ogni giurato, oltretutto, potrà assegnare il Golden buzzer: chi lo riceverà andrà direttamente in finale. Ovviamente se tutti e quattro i giurati premeranno il pulsante, il concorrente dovrà interrompere il proprio numero e andar via, perché eliminato. Ad accompagnare i concorrentii prima del loro ingresso ci sarà sempre lei, Ludovica Comello.

Italia’s Got Talent: quando inizia

Il 19 gennaio lo show di Sky tornerà in onda, sempre in prima serata con una edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena e soprattutto molto divertente, considerata la presenza dietro al tavolo di un personaggio così istrionico come Elio, che garantisce risate. La finalissima è programmata per il 23 marzo quando i 12 finalisti battaglieranno per la vittoria finale: sarà il pubblico a casa ad essere chiamato in causa. La puntata, infatti, sarà trasmessa in diretta.

Italia’s Got Talent: la giuria e gli ospiti

Confermatissimi Frank Matano, Federica Pellegrini – che ha definitivamente detto addio alla sua carriera da nuotatrice, costellata di successi – e Mara Maionchi. Non ci sarà Joe Bastianich, spazio a Elio.

Tra gli ospiti di Italia’s Got Talent 2022 anche Paola Egonu e Bebe Vio.

Italia’s Got Talent: I concorrenti

Nel corso delle registrazioni si sono alternati concorrenti di ogni età e di ogni provenienza. Il più piccolo ha 3 anni, quello più grande 80. Secondo quanto anticipato da Sky ci saranno numeri impressionanti, come quello che coinvolgerà un uomo che resterà chiuso in una botte di ghiaccio o un cane che…canterà, o un dodicenne che stupirà tutti con la sua tromba.

Lodovica Comello

