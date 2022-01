Svelati i nomi dei conduttori di Primafestival 2022, il programma che precede il Festival di Sanremo: Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto.

A due settimane dall’inizio della kermesse canora più attesa del nostro Paese, sono stati svelati i conduttori del Primafestival, il programma che precederà ogni sera il Festival di Sanremo (condotto ancora una volta da Amadeus e in programma dal 1 al 5 febbraio). Toccherà a Roberta Capua, al comico Ciro Priello e all’ex Madre Natura Paola Di Benedetto raccogliere l’eredità di Giovanni Vernia, Valeria Graci e Giovanna Civitillo, nello stesso ruolo un anno fa.

Primafestival 2022: quando inizia

La novità è che le puntate saranno più del solito, visto che il Primafestival vivrà il suo debutto il 29 gennaio andando avanti fino al 5 febbraio (per tutto il periodo prenderà il posto dei Soliti Ignoti, terminando intorno alle 21), una settimana dopo. Retroscena, interviste inedite e anticipazioni: questo sarà il Primafestival, nel quale come di consueto non mancherà qualche siparietto comico come da tradizione.

Primavestival 2022: Roberta Capua torna dopo La Vita in Diretta Estate

Ovviamente il trio è assolutamente inedito. Conosciamo Roberta Capua per la sua lunga esperienza televisiva, cominciata quando è stata eletta Miss Italia. Di recente, proprio l’estate scorsa, l’abbiamo vista al timone di La vita in diretta Estate in compagnia di Gianluca Semprini.

Paola Di Benedetto, bellissima modella, nota per il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin e poi concorrente dell’Isola dei Famosi e del GF Vip (reality che ha vinto) e già opinionista di Mai Dire Talk, oltreché conduttrice radiofonica di RTL 102.5 sarà l’altro volto femminile. Con le due donne ecco la “quota” comicità affidata a Ciro Priello, membro dei dei The Jackal, apprezzato sia per LOL, lo show di Amazon che ha vinto, che di recente anche per Tale e Quale Show.

Roberta Capua

Riproduzione riservata © 2022 - DG