Dalla vittoria di Miss Italia a quella di Celebrity Masterchef, poi più nulla: ecco che fine ha fatto Roberta Capua!

Roberta Capua, ancora giovanissima si era lanciata nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria nel 1986 della corona di Miss Italia e il 2º posto nel concorso internazionale Miss Universo. Modella e conduttrice, diventa così il volto fisso di trasmissioni e programmi televisivi di successo, sia in Rai che Mediaset.

Nel momento forse di maggiore fama e notorietà decide tuttavia di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente alla famiglia.

Chi è Roberta Capua, Miss Italia 1986

Classe 1968, è nata il 5 dicembre a Napoli sotto al segno del Sagittario. Dopo aver conseguito la maturità classica, arriva al successo partecipando al concorso di bellezza di Miss Italia nel 1986: viene eletta la più bella d’Italia e, nel 1987, partecipa a Miss Universo classificandosi al secondo posto.

Il suo debutto in televisione è in Vota la voce, accanto a Claudio Cecchetto, al quale seguono tantissimi programmi: I bellissimi di Rete 4, Nonsolomoda, Tappeto Volante con Luciano Rispoli, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

A fine anni 2000, però, le sue apparizioni televisive diventano sempre più rade, con qualche eccezione: nel 2017, ad esempio, partecipa al reality culinario Celebrity MasterChef Italia battendo in finale il cantante Nesli.

Che fine ha fatto Roberta Capua?

Nel 2013 ha svelato ai microfoni di Alfonso Signorini – ospite del programma Studio 5 – ha infatti spiegato che dopo anni di successi e notorietà, nel 2008 si è allontanata dalle luci dello showbiz per stare vicina alla sua famiglia e in particolare al figlio nato in quell’anno.

Cosa fa oggi? Porta avanti la sua passione per la cucina: ha un blog, Cottografato, e conduce insieme a Gianluca Mech L’ingrediente perfetto su La7.

La vita privata di Roberta Capua

Nel 2003 la sua relazione con il nuotatore Massimiliano Rosolino aveva riempito le copertine dei giornali di gossip. Dopo due anni insieme termina e i paparazzi tentano a lungo di conoscere il volto del nuovo amore della bellissima presentatrice.

Roberta Capua

La relazione con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, la porta a fare il grande passo e nel 2011 arrivano le nozze; a coronamento di una relazione felice e serena che ha visto anche la nascita nel 2008 del piccolo Leonardo.

Chi è il marito di Roberta Capua, Stefano Cassoli?

Non sappiamo molto su Stefano Cassoli (è molto difficile persino scovare una suo foto), se non quello che ha rivelato Roberta Capua al settimanale Intimità sulla loro relazione:

“Stefano mi è piaciuto da subito, ma la ricetta dell’amore è complessa, ogni cosa deve essere ben dosata e mescolata. Solo così il ‘piatto’ riesce bene e non ha la scadenza. Comunque, ci vogliono soprattutto rispetto, lealtà, comprensione, tenerezza, secondo me. I due ingredienti segreti sono però la fortuna di incontrarsi e la voglia di condividere un progetto. Sperando, anche, che il destino ti sorrida“.

3 curiosità su Roberta Capua

-Sua madre è Marisa Jossa, Miss Italia 1959 (la prima edizione organizzata da Enzo Mirigliani). Ma Roberta non è stata influenzata dal passato di sua madre: “Non ne parliamo e in casa c’è solo una coppa. Lei non mi spinge a imitarla e io sono poco interessata. Mi piacerebbe di più fare l’avvocato. Come papà“, ha raccontato sulla sua infanzia a Libero quotidiano.

-Nonostante per diversi anni abbia scelto di allontanarsi dalle luci del mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, la ex modella e conduttrice è un personaggio molto amato e seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram.

-Ha un fratello, Michelangelo, che vive a Londra. Lei, invece, ha vissuto sia a Milano che a Roma, ma si è trasferita a Bologna per amore: “Vivendo a Bologna è difficile lavorare in tv. Mi sono trasferita qui per stare con il mio compagno, Stefano Cassoli. La famiglia è la priorità in questo momento, la televisione, che era diventato come un frullatore, può aspettare“, raccontò a Libero quotidiano nel 2011.

I guadagni di Roberta Capua

Non sappiamo molto sul suo patrimonio ma Roberta, nell’intervista post-vittoria di Celebrity MasterChef realizzata da Sky, ha raccontato che avrebbe devoluto in beneficenza tutto il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro a Save The Children.

Sul suo periodo da modella, ha raccontato a Libero quotidiano di guadagnare: “Un milione e 800 mila lire a sfilata pur non essendo nella fascia top, ma in quella intermedia“.