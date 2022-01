Mentre il cast si sta ancora formando, sul web trapelano già i nomi degli opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi nell’Isola dei famosi 2022.

Confermata al timone dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi potrebbe già aver scelto i due opinionisti che l’affiancheranno del nuovo percorso all’Honduras. Non ci saranno Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che verranno sostituiti da altri due papabili nomi.

Luxuria e Nicola Savino come opinionisti dell’Isola dei famosi 2022

Come riporta TvBlog: “Per la verità non solo proprio delle novità, ma due personaggi che questo programma lo conoscono molto bene, il primo per averlo già condotto e la seconda per aver ricoperto il delicatissimo ruolo di inviata. Gli opinionisti dell’Isola dei famosi 2022 dovrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nicola, al momento conduttore di Back to school su Italia 1 con ottimi riscontri sia di critica che di pubblico, ha presentato l’edizione 2012 dell’Isola dei famosi (l’ultima trasmessa da Rai2) proprio con Vladimir che ricopriva il ruolo d’ inviata. Curioso gioco del destino, loro due lavorano insieme anche di questi tempi proprio nel sopra citato programma di Italia 1 Back to school.“

Ovviamente non c’è nulla di ufficiale ancora e di confermato ma le indiscrezioni sono abbastanza attendibili.

