Come ogni anno c’è chi scommette sui vincitori del Festival e già adesso in base all’andamento dei siti si può capire chi saranno i papabili vincitori.

Per i bookmaker è già tempo di capire quali saranno i concorrenti e le canzoni su cui puntare per vincere qualche scommessa online. Sanremo 2022 inizierà fra una ventina di giorni ed il momento giusto per comprendere chi ha più possibilità di trionfare all’Ariston.

Ecco i papabili vincitori secondo la Snai

Di seguito vi riportiamo i le statistiche del sito rockol.it: “Il numero che segue il nome del concorrente indica quante volte viene pagata la posta puntata – ad esempio, 10 euro puntati su Elisa alla SNAI verrebbero pagati 55 euro in caso di effettiva vittoria al festival di Sanremo della interprete di Monfalcone.”

– Mahmood e Blanco 5,50

– Elisa 5,50

– Achille Lauro 7,50

– Emma 7,50

– Sangiovanni 7,50

– Noemi 10

– Irama 12

– Michele Bravi 12

– Fabrizio Moro 12

– La Rappresentante di Lista 15

– Rkomi 15

– Giusy Ferreri 20

– Le Vibrazioni 20

– Ana Mena 20

– Aka7even 20

– Massimo Ranieri 20

– Dargen D’Amico 25

– Giovanni Truppi 25Gianni Morandi 25

– Highsnob e Hu 33

– Ditonellapiaga e Rettore 33

– Iva Zanicchi 50.

Ovviamente, questi dati non sono certissimi e le cose potrebbero sempre cambiare. Nel caso della 71esima edizione vinta dai Maneskin, però, i dati pronosticati si sono rivelati giusti per è importante tenerli d’occhio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG