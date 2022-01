Ecco le prime indiscrezioni su cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: Gemma e Stefano non si pigliano? Intanto non ci sarà una nuova tronista al momento.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. A poche ore dalla messa in onda, circolano già le prime indiscrezioni. Secondo il web tra Gemma e Stefano le cose non sembrano andare bene, mentre Matteo continua il suo percorso e Luca lo inizia.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Gemma Galgani tornerà al centro studio a parlare della sua frequentazione con Stefano. Dopo la delusione di Leonardo, infatti, la dama torinese ha dato una possibilità al cavaliere di Fregene che era venuto apposta per lei. Le continue delusioni subite da Gemma però, stanno creando già i primi segnali di scompenso e dubbi nella conoscenza. Come andranno le cose tra loro?

Intanto, purtroppo ancora non verrà presentata una nuova tronista. Dopo l’abbandono di Andrea Nicole e Roberta i fanatici del programma speravano nell’ingresso del nuovo volto del dating ma nulla da fare. Per il trono over invece, si tornerà a parlare di Biagio che pare stia frequentando una signora con cui le cose vanno benissimo. Matteo Ranieri continua il suo percorso, preso da Martina e Federica mentre Luca dovrebbe aver già conosciuto le prime corteggiatrici che lo hanno colpito di più.

