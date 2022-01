Dopo qualche mese dall’annuncio della seconda stagione, arriva finalmente la data d’uscita di Lol 2, il programma di successo targato Amazon Prime Video.

Manca poco più di un mese all’arrivo di Lol 2, la seconda stagione dello show comico rivelazione di Amazon Prime Video, che ha riscosso un enorme successo nel 2021.

Il 25 febbraio 2022, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma streaming la seconda stagione con un cast del tutto nuovo, sempre però presentato da Fedez stavolta affiancato da Frank Matano, uno dei protagonisti indiscussi dello scorso anno.

Il meccanismo sarà lo stesso, ovvero un gruppo di comici verrà rinchiuso all’interno di una stanza e ciascuno di loro, per cercare di restare in gara, non potrà assolutamente ridere. I concorrenti di quest’anno che dovranno “lottare” tra di loro sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

I primi 4 episodi saranno disponibili dal 24 febbraio, mentre gli ultimi due in cui sarà poi eletto il vincitore, arriveranno su Amazon Prime Video il 2 marzo 2022.

