Dopo il grandissimo successo avuto dalla prima edizione, su Amazon Prime Video arriva LOL 2: dai comici ai presentatori, tutto sullo show.

Qual è uno degli show di Amazon Prime Video più amati? La risposta è davvero molto semplice: LOL – Chi ride è fuori. Dopo il grandissimo successo avuto dalla prima edizione, vinta da Ciro Priello dei The Jackal, arriva sulla piattaforma streaming LOL 2. Nuovi comici, nuove gag, nuove risate trattenute dai protagonisti (ma non dagli spettatori) e anche nuovi presentatori: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulle puntate della seconda edizione dello show comico.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

LOL 2: i comici

Partiamo dai grandi protagonisti di LOL 2: i comici. Chi sono quelli che vedremo nella nuova edizione dello show? Virginia Raffaele, il Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase.

Mago Forest

Il regolamento è sempre lo stesso: se verranno beccati a ridere a una battuta di un collega, dopo la prima ammonizione, scatterà il cartellino rosso e quindi l’eliminazione.

LOL 2: i conduttori

Come dicevamo in precedenza, una delle differenze rispetto alla prima edizione riguarda anche i conduttori. Se Fedez è confermato, in LOL 2 non ci sarà più Mara Maionchi che verrà sostituita da uno dei comici protagonisti della prima edizione: Frank Matano. Questa volta potrà ridere quanto vorrà senza doversi trattenere a fatica, come accaduto quando era invece uno dei protagonisti dello show di Amazon Prime Video.

LOL 2: quando inizia?

Ma quando inizia LOL 2? Le puntate dello show comico arriveranno su Amazon Prime Video tra marzo e aprile del 2022: una data di uscita precisa non è ancora stata definita. Come già accaduto per la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, le varie puntate non verranno tutte rilasciate sulla piattaforma streaming in simultanea ma saranno distribuite nel tempo.