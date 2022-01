Martedì 25 gennaio 2022, Alberto Angela conduce una puntata speciale di Ulisse dedicata alla Giornata della Memoria: Viaggio senza ritorno.

Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria, ovvero il giorno scelto per ricordare e commemorare le vittime dell’Olocausto e per prevenire che altre tragedie simili possano ricapitare. Le varie emittenti televisive, come ogni anno, variano i propri palinsesti televisivi per questo speciale evento, martedì 25 gennaio 2022 su Rai 1 va ad esempio in onda una puntata speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta dal titolo “Viaggio senza ritorno“. Puntata che è proprio dedicata a quello che accadde nei campi di concentramento nazisti in giro per l’Europa.

Ulisse: la puntata sulla Giornata della Memoria “Viaggio senza ritorno”

Per vedere la puntata speciale di Ulisse, Viaggio senza ritorno, basta sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa, ma sarà possibile vedere o rivedere il programma anche successivamente collegandosi alla piattaforma streaming RaiPlay.

Alberto Angela

La puntata del programma condotto da Alberto Angela è dedicata alle donne, gli uomini e i bambini ebrei italiani che furono deportati ad Auschiwitz. Si parte dal 16 ottobre 1943, il giorno del rastrellamento del ghetto di Roma da parte delle SS: donne, uomini, bambini furono catturati e deportati e furono pochissimi coloro che riuscirono a salvarsi e fare poi ritorno a casa sani e salvi.

Nel corso della puntata non mancheranno una serie di testimonianze di alcuni abitanti del ghetto di Roma, che nel 1953 erano dei bambini, che riuscirono a scampare al rastrellamento da parte dei soldati nazisti.

Le deportazioni si allargarono presto a ogni zona d’Italia e tra coloro che vennero deportati c’è anche la senatrice a vita Liliana Segre. Alberto Angela sarà collegato direttamente dal tristemente celebre campo di concentramento in Polonia e mostrerà dove vivevano, dormivano, le persone deportate. E poi

Riproduzione riservata © 2022 - DG