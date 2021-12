Alberto Angela, noto ai più come presentatore di Ulisse e Meraviglie, è uno dei personaggi di cultura più amati dagli italiani (soprattutto dalle donne).

Alberto Angela è uno dei più grandi divulgatori scientifici italiani, ma non solo: fa impazzire le donne, sia per la sua cultura e i suoi modi raffinati, che per il suo fisico prestante. Tutti lo conoscono per la sua carriera e nelle vesti di conduttori di Ulisse, ma pochi sanno com’è nella vita privata: per questo abbiamo raccolto alcune curiosità sul suo conto che non potete perdervi!

Chi è Alberto Angela: la biografia e la carriera

Nato a Parigi l’8 aprile 1962 sotto il segno dell’Ariete, Alberto Angela è figlio di Piero Angela e Margherita Pastore. Con la sua famiglia si spostò prima in Belgio, dove rimasero per 4 anni (suo padre era corrispondente), e poi si trasferirono a Roma. sin da piccolo dimostra una curiosità smisurata per il mondo che lo circonda, accompagnata da un’eloquenza insolita. Già all’asilo si faceva notare per le sue capacità di narrare e affascinare i suoi compagni, non stando mai zitto.

Essere figlio di, però, non è stato facile: nel suo percorso ha senza dubbio incontrato chi glielo ha fatto pesare, ma lui è sempre andato dritto per la sua strada, dimostrando sul campo il suo valore. Sin da bambino voleva scoprire, esplorare e divulgare: non ha mai provato la monotonia della vita d’ufficio.

La sua curiosità innata si è poi trasformata in bisogno di viaggiare, scoprire e soprattutto raccontare, come abbiamo potuto ammirare nelle sue trasmissioni (una su tutte, Ulisse). Ha esordito per la Televisione Svizzera Italiana nel 1990, e tre anni dopo è passato in Rai, conducendo insieme al padre Il pianeta dei dinosauri.

Curiosamente, chiama il padre ‘Piero’, e non ‘papà’: “Gliel’ho chiesto io di chiamarmi Piero, mi piace avere un rapporto di lavoro”, raccontò Angela sr in un’intervista a Corriere.it.

Il suo compagno di viaggio di una vita, ha raccontato in un’intervista a Io Donna, è una vecchia moneta romana, che lo ha anche ispirato per il libro Impero. Da ogni viaggio porta a casa un souvenir e la sua collezione di sabbie del deserto è degna di nota (e in continua crescita!).

Ma non tutti i suoi viaggi sono stati una passeggiata: durante un viaggio in Niger nel 2002 Angela e la sua troupe sono stati rapiti. Sicuramente un’esperienza traumatica: “Mitra puntato addosso, stavo per essere ucciso“, ha raccontato.

Ulisse e Meraviglie sono le due trasmissioni che gli hanno permesso di essere apprezzato. Ha pure ideato e condotto Stasera a Napoli, un viaggio nelle bellezze del capoluogo campano.

La vita privata di Alberto Angela: figli e moglie

Alberto Angela e Monica Angela, sua moglie, sono una delle coppie più longeve e invidiate del mondo dello spettacolo italiano. Fidanzati da una vita, si sono sposati nel 1993 e hanno avuto tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo Angela.

Il loro segreto? Forse la riservatezza: Monica è del tutto estranea al mondo dello spettacolo: mai un’apparizione pubblica, mai uno scandalo. Complice sicuramente anche l’assenza social di entrambi (esiste, però, un profilo Instagram dedicato alle trasmissioni di Angela).

Chi è Monica, la moglie di Alberto Angela?

Su Monica, in effetti, sappiamo poco o nulla. Lei e Alberto, però, condividono la passione per il nuoto e quella per il cinema:

“Vado in piscina tutte le mattine, prima di lavorare: faccio 60 vasche al giorno, a volte 10 in cinque minuti. Il nuoto è armonico, non rischio traumi muscolari e mi scarica i nervi“, ha raccontato il conduttore a Io Donna.

9 curiosità su Alberto Angela: lo sapevi che…

-Gli hanno dedicato un asteroide: 80652 Albertoangela. Nei mari del sudamerica, inoltre, potete trovare il Prunum albertoangelai dei mari della Colombia: una rara specie di pesce che porta il suo nome.

-Il suo film preferito è 2001 Odissea nello spazio.

-La sua donna ideale? La Gioconda: “Non ha ciglia né sopracciglia? Insomma è un quadro dal fascino unico, che non ti stanchi mai di guardare“, ha rivelato a Donna Moderna.

-Ama il tiramisù, che definisce la sua grande debolezza, ma per il resto è un patito di alimentazione sana e bio. Anche il caffè non manca mai: è il suo rituale mattutino.

-A Io Donna ha rivelato di non rinunciare mai al caffè a colazione: “Due espressi, uno di seguito all’altro. Meglio se in compagnia della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli e la giornata può cominciare. Quando sono all’estero mi porto sempre il caffè dall’Italia, non riesco a farne a meno, ovunque mi trovi“.

-La cantante Francesca Michielin è una grandissima fan di Alberto Angela: ha anche un piumone, in cui dorme, con stampata la sua faccia.

-Si è laureato a La Sapienza di Roma con 110 e lode, e un premio per la tesi, che venne pubblicata; si è specializzato anche ad Harvard, UCLA e Columbia University.

-Alberto Angela è una persona molto riservata: non si conosce dove abiti, né il suo patrimonio.

-Ha raccontato a Oggi è un altro giorno, che la puntata di Ulisse dedicata ai 50 anni dello sbarco sulla Luna è stata la cosa migliore che ha mai fatto, perché era insieme a suo padre Piero.

