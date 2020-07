È la figura chiave di casa Angela, ma non tutti ne conoscono la biografia. Scopriamo tutto su Margherita Pastore, moglie del più amato divulgatore scientifico della tv!

Fascino discreto così come la sua presenza, mite e delicata nel cuore di una delle famiglie più famose e affermate d’Italia: stiamo per parlarvi di lei, Margherita Pastore, e di quell’amore senza tempo e senza misura per Piero Angela…

Chi è Margherita Pastore, biografia e dove vive

Margherita Pastore vive a Roma, insieme al marito Piero Angela, e ha un passato che molti non conoscono. La sua è una biografia che affonda le radici nella passione per l’arte e per la danza classica, ballerina che lasciò la sua luminosa carriera per seguirlo a Parigi e metter su famiglia…

Piero Angela

Il resto della sua storia personale è interamente celato dietro i nomi imponenti dei due uomini di casa, suo marito, appunto, e il figlio Alberto Angela, che da papà ha ereditato la passione per la divulgazione scientifica e ne ha fatto un percorso di straordinario successo nel mondo della tv.

Margherita Pastore e Piero Angela: la storia

“È più di metà del mio successo“. È con questa elegante e chiarissima descrizione che Piero Angela ha parlato della moglie, dipingendone il ruolo determinante, in una intervista del luglio 2020 ai microfoni del settimanale Oggi.

Sposati dal 1955, non si sono mai più separati dopo quel favoloso appuntamento all’altare che è stato sigillo di un amore da sogno che non ha mai conosciuto tramonto.

Lo stesso divulgatore scientifico e volto storico di Superquark ha parlato del grande spirito di sacrificio di Margherita Pastore e del suo essere la donna chiave del suo percorso stellare nel mondo del piccolo schermo: “Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici“…

Tra loro è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine di quelli che sembrano immagine patinata impressa nella locandina di un film d’altri tempi. Per lui, lei ha detto addio alla promettente carriera di ballerina.

Chi sono i figli di Margherita Pastore

Margherita Pastore è diventata mamma per la prima volta nel 1958. Questo l’anno di nascita della primogenita Christine Angela, figlia di cui si sa davvero poco per confezionarne un ritratto chiaro.

Il più famoso è Alberto, casse 1962, secondo e ultimo figlio della coppia (nato quando la famiglia si trovava a Parigi per via del lavoro di papà Piero). È lui ad aver imboccato la via del successo paterno, seguendo le sue orme e arrivando a brillare di luce propria grazie all’indiscutibile talento nel ruolo di divulgatore scientifico.

Altre 2 cose da dire su Margherita Pastore…

– Margherita Pastore sarebbe poco incline a farsi fotografare, motivo per cui gli scatti sul suo conto sono davvero al contagocce.

– A Margherita Pastore, Piero Angela non ha mai detto “ti amo”, preferendo alla formula più classica un accorato moto di sentimento in salsa piemontese: “t’veuj bin”, “ti voglio bene”. Questa l’inaspettata rivelazione sul loro rapporto emersa dall’intervista uscita su Oggi.

