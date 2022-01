Ecco alcune indiscrezioni su ciò che accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: Matteo Ranieri tornerà al centro studio e avrà le prime discussioni con Federica.

Oggi torna un’altra puntata dell’amato dating show, condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi concentrato sul trono over, secondo le indiscrezioni, il programma tornerà sul percorso di Matteo Ranieri alle prese con Federica e Denise.

Cosa succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nelle scorse puntate abbiamo assistito al ritorno di Ida Platano che ha deciso di conoscere Andrea. La dama sembra interessata al cavaliere che l’ha colpita esteticamente. Per quanto riguarda il resto della puntata, al centro studio tornerà Matteo Ranieri. Il timido e impacciato tronista si troverà in una situazione scottante tra Federica e Denise.

La prima si sente messa da parte e presa in giro, tanto che decide di lasciare momentaneamente lo studio per rabbia. D’altro canto Denise, sente che l’interesse di Matteo sia più indirizzato verso la sua “rivale”. L’ex scelta di Sophie Codegoni sembra molto in difficoltà nel gestire la situazione, specialmente la reazione di Federica, notevolmente alterata per essere stata lasciata a casa nella scorsa esterna. Come ne verrà a capo il bel tronista? Lo scopriremo oggi, nel corso della nuova puntata.

