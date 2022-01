Giorgio Gaber avrebbe compiuto 83 anni oggi e per onorare la sua memoria, Google dedica il doodle proprio al cantautore.

Anche il colosso del web, ha voluto ricordare a suo modo un grande e indimenticabile artista: Giorgio Gaber. Uno dei cantautori più amati che ha fatto conoscere le sue canzoni a livello internazionale e ha lavorato con artisti del calibro di Dario Fo.

Google omaggia Giorgio Gaber

Come riporta il Giornale di Sicilia. it: “Gaber è considerato tra i più importanti cantautori (anche e è riduttivo definirlo solo tale) italiani del secondo dopoguerra. Soprannominato Il Signor G dai suoi estimatori, è stato anche un chitarrista di valore sin dagli esordi, alla fine degli anni Cinquanta, nei Rocky Mountains Old Times Stompers, il gruppo che aveva formato con Jannacci al pianoforte, Tenco e Paolo Tomelleri al sax, Gian Franco Reverberi alla chitarra, insieme allo stesso Gaber. Si esibivano nel celebre club milanese Santa Tecla.”

E ancora: “Ma Gaber fu anche autore e attore teatrale e precursore del genere del teatro canzone. Il debutto in teatro di risaliva al 1959, al Teatro Girolamo con l’allora fidanzata Maria Monti. Il recital aveva per titolo Il Giorgio e la Maria. La Monti recitava dei monologhi su Milano, Gaber interveniva tra i monologhi con le sue canzoni. E nel 1960 (a 21 anni) Gaber aveva inciso un 45 giri con Dario Fo: Il mio amico Aldo, dove il primo cantava e il secondo recitava. Gaber aveva conosciuto il teatro di Fo e se ne era appassionato.“

