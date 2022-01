Ecco alcune indiscrezioni della prossima puntata di Back To School: tra i ripetenti di questa settimana c’è Antonella Elia e tanti altri.

Back To School torna con un altro esilarante e divertente appuntamento, condotto da Nicola Savino. Molti vip del mondo dello spettacolo e dello sport rifaranno gli esami delle elementari. Tra i ripetenti di questa settimana ci sono: Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.

Ecco cosa succederà a Back To School nella puntata di stasera

Come riporta TG Com 24 sui ripetenti della settimana: “A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. Sarà la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. “

Back To School sta riscuotendo un notevole successo, sin dagli esordi. Le risate sono assicurate ascoltando i vip che arrancano su risposte che dei bambini sanno alla perfezione. Lo scontro generazionale è interessante, come è simpatico vedere che il tempo fa dimenticare anche le nozioni basilari della cultura.

