Se malauguratamente, il conduttore dovesse risultare positivo al Covid-19 durante il Festival, la Rai ha previsto qualcuno che lo sostituisca, un piano alternativo?

Il pensiero purtroppo viene di questi tempi, cosa accadrebbe se Amadeus risultasse positivo al il virus durante Sanremo 2022? La Rai potrebbe aver previsto un modo per ovviare al problema, con un conduttore che lo sostituisca.

Ecco cosa accadrebbe se Amadeus avesse il Covid

Come suggerisce La Stampa e riporta anche TvBlog: “A prendere il posto di Amadeus, nel caso si beccasse il covid e fosse quindi costretto ad isolarsi, sarebbe Antonella Clerici, che con l’amico Amadeus condivide l’appartenenza all’Arcobaleno Tre, agenzia di Lucio Presta, deus ex machina del Festival. Per Antonellina, impegnata su Rai1 dal lunedì al venerdì con È sempre mezzogiorno, si tratterebbe del ritorno in veste di conduttrice, dopo la fortunata esperienza nel 2010 (nel 2005 aveva affiancato Paolo Bonolis e due anni fa era stata co-conduttrice di Amadeus per una serata). Insomma, un profilo teoricamente ideale per una sostituzione di lusso.”

Questo scenario non è comunque stato confermato dalla Rai, che sembra non avere ancora le idee chiare su cosa fare se si dovesse realizzare quell’ipotesi. Amadeus potrebbe condurre da remoto, ma sul palco bisognerebbe mettere qualcuno con della grande esperienza televisiva.

