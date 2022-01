Lunedì 31 gennaio su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Non mi lasciare: le anticipazioni dei due episodi.

Anche la prima stagione di Non mi lasciare, la fiction in onda su Rai 1 dallo scorso 10 gennaio 2022, sta per giungere al termine. Lunedì 31 gennaio, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, va in onda la quarta e ultima puntata (composta da due episodi) e le indagini condotte da Elena Zonin e da Daniele Vianello giungono finalmente a un punto di svolta. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dall’ultima puntata di Non mi lasciare? Ecco le anticipazioni e qualche spoiler degli episodi conclusiva della prima stagione della fiction di Rai 1.

Non mi lasciare: le anticipazioni della puntata 4

Il sesto episodio di Non mi lasciare si conclude con Elena che ha un grave incidente con la propria auto: dopo essere stata all’orfanotrofio in cui sono cresciuti Andrea e Tomà, la sua auto finisce fuori strada perché i freni sono stati manomessi. Il settimo episodio si apre quindi con il personaggio di Vittoria Puccini in ospedale ma la poliziotta riuscirà a scampare alla morte ma dovrà restare ricoverata.

VITTORIA PUCCINI

Nel frattempo le indagini sono portate avanti da Daniele che riesce a scoprire dove si nasconde: insieme ai suoi uomini organizza un blitz per arrestarlo ma Andrea, dopo aver ferito gravemente un poliziotto, riesce a scappare. L’uomo cercherà aiuto da una sua vecchia conoscenza, che spera lo posso aiutare a nascondersi ma verrà tradito dall’amico.

Nell’ottavo e ultimo episodio di Non mi lasciare vedremo Elena alle prese ancora con una convalescenza che procede più a rilento del previsto. Insieme a Daniele riesce però a portare avanti le indagini e a ricostruire tutta la storia di abusi che circonda l’ex orfanotrofio. Ma il finale non sarà affatto scontato, è infatti in arrivo un colpo di scena che sorprenderà di certo il pubblico di Non mi lasciare.

