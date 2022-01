Ecco dove vedere in TV e in streaming l’elezione del Presidente della Repubblica: tutti i programmi dedicati.

Chi sarà il tredicesimo Presidente della Repubblica italiana? A partire da lunedì 24 gennaio 2022 il Parlamento si riunisce per eleggere il successore di Sergio Mattarella che resterà in carica per i prossimi sette anni. In TV non mancano certo i programmi dedicati alle votazioni, vediamo allora come seguire in diretta TV e streaming le elezioni del Presidente della Repubblica. Ecco tutti i programmi dedicati all’importante evento.

Elezioni Presidente della Repubblica: come vederle in TV

Per un evento politico così importante non può certo mancare la Maratona di Enrico Mentana, su La7 andrà infatti in onda, a partire dalle 14.15 fino alle 20.30, la #Maratonamentana. Tanti gli ospiti in studio con cui il giornalista e conduttore seguirà le votazioni, grazie anche agli inviati nei vari Palazzi del potere.

Enrico Mentana

La linea passa poi a Lilli Gruber per la puntata dedicata di Otto e Mezzo e poi torna a Enrico Mentana e alla sua #Maratonamentana.

Su Rai 1, dalle ore 14.35 fino alle 21.30, va invece in onda lo Speciale Tg1 condotto dalla direttrice Monica Maggioni. Dopo una pausa con i due episodi di Non mi lasciare, delle elezioni del Presidente della Repubblica su Rai 1 si tornerà a parlare nello speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Passando invece alle reti Mediaset, su Rete4 va in onda dalle 16.30 alle 18.50 uno speciale di Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro. Dopo il Tg4 va in onda uno speciale del programma di Barbara Palombelli: Stasera Italia Quirinale. Al termine della puntata torna Nicola Porro con Quarta Repubblica.

Su SkyTg24 invece va in onda Corsa al Colle dalle ore 14.30 alle 23 con Stefania Pinna, Fabio Vitale e Giovanna Pancheri.

Elezioni Presidente della Repubblica: come vederle in streaming

Oltre che in TV è possibile vedere i vari programmi dedicati alle elezioni del Presidente della Repubblica anche in streaming sulle piattaforme di RaiPlay, MediasetPlay oltre che sui canali YouTube della Camera e del Quirinale.

