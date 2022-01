Tra poco più di due settimane inizierà Sanremo 2022 e il direttore artistico Amadeus è già in città per organizzare tutti i preparativi.

Sanremo 2022 si avvicina, un nuovo Festival della Canzone Italiana sta per cominciare e il conduttore, nonché direttore artistico, Amadeus è già arrivato in città per orchestrare tutti i preparativi.

Ieri è iniziata la nuova avventura di Amadeus, che ha pubblicato un video mentre era in viaggio verso Sanremo, contento di iniziare questa nuova edizione del Festival in compagnia delle canzoni che saranno in gara: “Buona domenica a tutti, eccoci in macchina in direzione Sanremo. Ci trasferiamo lì da oggi fino alla fine del Festival e non vedo l’ora di farvi ascoltare le canzoni in gara, che sto continuando ad ascoltare adesso, perché sono bellissime e mi fanno compagnia fino appunto a Sanremo”

In settimana, Amadeus sarà in Prefettura a Imperia, dove è prevista la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per definire gli ultimi aspetti operativi prima dell’inizio della manifestazione.

