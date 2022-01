Nuovo confronto acceso tra Biagio e Elena a Uomini e Donne: tra i due volano insulti, scoppia il caos in studio.

Puntata Over a Uomini e Donne, in cui è scoppiato un vero caos in studio a causa di un confronto tra Biagio e Elena, che tornano a fronteggiarsi in studio da Maria De Filippi.

I due hanno smesso di frequentarsi, come abbiamo appreso nella scorsa puntata del programma, ma oggi sono tornati a confrontarsi, con parole forti da parte di entrambi. Biagio, infatti, accusa la Dama di essere falsa e di averlo usato per i suoi comodi: “Sei falsa dalla testa ai piedi!”

Ma Elena non ci sta e risponde per le rime: “Devi stare zitto, tu non ha rispetto di me. Dopo la mancata esclusiva, lui mi scrive un messaggio in cui mi diceva che era rimasto deluso dal mio comportamento. Smettiamo di sentirci poi lui mi manda dei messaggi. Io non rispondo e dopo qualche giorno lui prima mi manda delle canzoni, poi mi ha chiamato…”

Biagio è furioso e continua con le accuse nei confronti della donna, che secondo lui sarebbe già impegnata: “Si dice su tutti i social che tu hai già un uomo, è sulle pagine di Instagram! Hai un compagno e sei super fidanzata!”

Parole forti, un’affermazione molto precisa che però non piace a Elena e neanche a Tina Cipollari, l’opinionista in studio che crede ciecamente alla Dama.

Sembrava che dopo alcuni alti e bassi tra Biagio e Elena fosse tutto finito, invece questa baraonda in studio ha fatto comprendere al pubblico che tra i due c’è ancora risentimento e tante cose da dire e chiarire.

Riproduzione riservata © 2022 - DG