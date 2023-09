Qual è il significato de Gli sbagli che fai di Vasco Rossi? E’ la colonna sonora della serie Il Supervissuto. Voglio una vita come la mia.

Vasco Rossi torna a rendere felici i suoi fan con un nuovo singolo che si intitola Gli sbagli che fai. Il rocker di Zocca ha scritto questo brano come colonna sonora della docu-serie Il Supervissuto. Voglio una vita come la mia, che sbarca su Netflix mercoledì 27 settembre. Vediamo il significato e il testo della canzone.

Gli sbagli che fai di Vasco Rossi: il significato della canzone

In uscita il 27 settembre 2023, stesso giorno in cui approda su Netflix la sua serie Il Supervissuto. Voglio una vita come la mia, Gli sbagli che fai è l’ultima fatica di Vasco Rossi. Il brano è stato scritto proprio pensando alla docu-serie, una colonna sonora in grado di essere “in perfetta sintonia con il viaggio intro e retrospettivo” che l’artista ha vissuto durante le riprese.

La serie, infatti, ripercorre la sua vita, sia pubblica che privata, e serviva un pezzo ad hoc, che rispecchiasse fin nei dettagli la sua esistenza. Non a caso, Vasco ha ammesso che Gli sbagli che fai parla della “condizione umana, alla continua ricerca di un ‘centro di gravità permanente’ che non può esistere e di un senso che non sempre c’è“.

“Sono diventato quello che sono

grazie anche agli sbagli che ho fatto!

Sempre a correre, correre, scappando da che“.

La canzone è autobiografica, tanto che Vasco Rossi non ha avuto dubbi nell’affermare: “Io sono quello che sono grazie a tutto quello che ho fatto, soprattutto gli sbagli. È valsa la pena fare tutto. Lo rifarei, per una vita spericolata e supervissuta“.

“Sempre a prendere, prendere

che non si sa mai

a cercar di correggere gli sbagli che fai“.

Con Gli sbagli che fai la rockstar di Zocca intende ripercorrere la sua carriera, ma anche mettersi a nudo. Un modo diverso per raccontare ai fan cosa ha scoperto passando una serata con se stesso. Vasco ha spiegato: “Tutti gli artisti fanno questo, ti prendono la mano e ti portano in un mondo altro facendoti credere che niente è impossibile“.

Ecco il video della canzone Gli sbagli che fai di Vasco Rossi:

Gli sbagli che fai di Vasco Rossi: il testo della canzone

Sempre a correre, correre

Scappando da che…

voler credersi, voler credersi…

