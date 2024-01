Qual è il significato di Diamanti dei Negramaro ft. Elisa e Jovanotti? La canzone racconta di un amore totalizzante, che supera ogni cosa.

In occasione dei primi vent’anni di carriera, i Negramaro hanno lanciato una bellissima canzone feat Elisa e Jovanotti. Stiamo parlando di Diamanti, un brano che racconta di un amore totalizzante che riesce a superare anche i momenti più difficili: vediamo il testo e il significato.

Diamanti dei Negramaro ft. Elisa e Jovanotti: il significato della canzone

Uscita il 17 marzo 2023, Diamanti è la canzone che vede in scena i Negramaro con Elisa e Jovanotti. Un brano particolare, che la band pugliese ha voluto pubblicare per celebrare i primi vent’anni di carriera. Scritto a sei mani, il singolo racconta di una storia d’amore totalizzante, che riesce a superare tutti i limiti grazie al perdono e all’empatia.

“Ti ho risposto senza pensarci

Che sarei diventato matto

Un attimo dopo aver sentito

Il tuo respiro da cuore in fuga“.

Una storia d’amore turbolenta, con discussioni che fanno crollare il mondo. Eppure, si può sempre trovare la forza per ricostruire insieme.

“E mi giuri di odiarmi (e mi giuri di odiarmi)

Perché amarti è peggio

E per vivere meglio

Non è mai troppo tardi“.

Il risentimento c’è, ed è anche normale che sia così, ma i protagonisti di Diamanti riescono a non farsi dominare. L’amore, anche nel bel mezzo di una tempesta, consente loro di alzare la vela e continuare a navigare. La strofa finale, affidata a Cherubini, riassume alla perfezione il significato del brano dei Negramaro ft. Elisa e Jovanotti: “Dritto alla meta come l’amore che non è in fondo a nessuna strada. È in ogni passo, in ogni sconquasso, ogni colpo di coda. Di questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare. Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare“.

Ecco il video di Diamanti dei Negramaro ft. Elisa e Jovanotti:

Diamanti: il testo della canzone

Non è tardi, è tardi

Per portarti via da questo cesso o no

Non che non è tardi, è tardi…

Continua per il testo integrale