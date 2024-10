Amici, la Celentano non perdona: “C’è un problema grossissimo”

Compiti in classe per gli allievi di Amici con la maestra Alessandra Celentano che ha deciso di fare il punto sulle ballerine.

Una prima fase della nuova edizione di Amici è in corso con la classe consolidata che affronta compiti e lezioni. Eppure, i cambi sono dietro l’angolo con i professori che devono capire chi merita davvero il banco e chi no. In questo senso, la maestra Alessandra Celentano ha optato per un test che ha portato la ballerina Teodora ad un momento di crisi.

Amici, i compiti di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova le ballerine sui vari stili. La professoressa ha deciso di dare dei compiti e di valutare le varie prestazioni. Solo alla fine di ogni coreografia ha poi fatto una sintesi del proprio giudizio con annessa classifica.

In questa ottica, dopo le varie esibizioni, Teodora è risultata essere l’ultima in graduatoria. “Teodora, tu purtroppo… c’è un problema grossissimo. A livello di apprendimento sei lentissima. A livello di predisposizione non hai un livello tale, aldilà del tuo classico o neo classico. Sei molto lenta, tanto lenta. Questa cosa deve cambiare […]”.

La maestra ha poi proseguito: “Non abbiamo anni. Questa è una situazione dove occorre essere molto veloci. Nel classico ti trovo carina ma puoi fare molto meglio. Tutto il resto, però, è un disastro”.

Nella classifica generale "Staffetta di stili" Teodora ha la media più bassa e… #Amici24 pic.twitter.com/mZuk9W2IlL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2024

Il crollo di Teodora

Dopo le parole della Celentano, inevitabilmente, la ballerina ha avuto un crollo emotivo e si è sfogata con il resto dei compagni: “Pensavo che le cose potessero iniziare ad andare meglio. Invece…”, ha detto Teodora piangendo. “Ok l’hip pop che l’ho fatto male. Ma il latino, volevo farlo meglio ma mi blocco. E questo non può succedere ad un ballerino”. Vedremo se la danzatrice riuscirà a superare questa fase oppure no.