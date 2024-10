Taylor Mega, shopping sfrenato e gag: “Non risolverà i problemi…”

Sempre al centro dell’attenzione Taylor Mega che si è distinta sui social per un video molto particolare sullo shopping…

Fare shopping sfrenato, si sa, è un tallone d’Achille di tante persone. Compresa la famosa influencer Taylor Mega che su Instagram ha voluto fare ironia con tanto di video divertente che la vede protagonista. La ragazza ha pubblicato una breve clip che la vede in abiti super sensuali mentre posa tantissime buste in macchina…

Taylor Mega, la gag sullo shopping

Come anticipato, Taylor Mega ha in questi minuti ironizzato sulla sua passione per lo shopping attraverso una clip su Instagram che ha catturato l’attenzione dei fan. La giovane è stata vista a Milano con numerose buste di acquisti e, sempre con il suo tipico tono ironico, ha condiviso un messaggio che ha divertito i suoi follower: “Continuare a fare shopping non risolverà i tuoi problemi”. E poi: “Letteralmente io…”, facendo vedere appunto i tanti acquisti.

Nel filmato, Taylor è apparsa sorridente e rilassata mentre mostrava orgogliosa le borse che testimoniano il suo ultimo giro di shopping. Il messaggio, seppur ironico, rispecchia il suo amore dichiarato per la moda e il lusso, due elementi che spesso fanno parte dei contenuti che condivide sui social.

Il look e le reazioni

Non è la prima volta che l’influencer utilizza l’autoironia per connettersi con il suo pubblico ma in questo caso, sebbene in tanti abbiano apprezzato e abbiano sottolineato come anche loro abbiano questo “problema” dello shopping, a far parlare è stato il suo look succinto. La Mega, infatti, si è mostrata con un top che ha messo in risalto il suo lato A ma anche una gonna corta che ha evidenziato le gambe e il fisico slanciato. “Sempre più bella e in forma”, ha commentato qualche seguace. “Non c’è bisogno di essere nuda per fare questi video”, ha detto invece un altro. Insomma, come sempre la Mega fa parlare, nel bene o nel male.