A dispetto di un nome e cognome che strizzano l’occhio agli States, Taylor Mega è italianissima e non solo: scoprite con noi chi è e perché è così famosa, sul web come sugli spalti…

Bionda, esplosiva, corpo da urlo e curve al posto giusto: lei è Taylor Mega, ma non chiamatela ‘modella‘. Lei preferisce dare di sé un ritratto ben differente dalla classica belloccia tutta tacco e passerella. Su Instagram è una vera e propria star, e nel settembre 2018 ha scalato l’impervia vetta del gossip con un pettegolezzo succosissimo che la riguarda…

Chi è Taylor Mega?

Classe 1993, Taylor Mega non viene dagli Stati Uniti come potrebbe suggerire il suo nome ma è una bellezza tutta italiana. Nata a Udine, il 31 ottobre, è una influencer che sui social non smette di mietere consensi. Complici un aspetto senza dubbio sensuale e uno sguardo fuori dal comune.

Potremmo definirla una ‘stella del web’, capace di monopolizzare l’attenzione dei suoi fan, sempre più numerosi. Il Friuli è la sua culla, e ha deciso di lanciarsi in un progetto indipendente legato alla moda, senza essere assolutamente ‘la modella di…’. Ha una sorella, di nome Jade Mega, come lei regina di Instagram…

Taylor Mega: vita privata

La vita privata della sensuale influencer friulana è sotto la lente delle cronache rosa da quando la sua fama è cresciuta, di pari passo, con la carica esplosiva dei suoi scatti social. Ma se non abbiamo precisi riferimenti alle storie passate, c’è invece una chicca di gossip che la riguarda, relativa al settembre 2018.

Il settimanale Chi, infatti, ha lanciato un clamoroso scoop sulla presunta relazione con Flavio Briatore, fresco di separazione dalla moglie Elisabetta Gregoraci…Tra i due 44 anni di differenza, e una valanga di pettegolezzi!

Taylor Mega: curiosità

Taylor Mega è una tifosa sfegatata della Juventus, eletta come supporter più bella di sempre e capace di attirare su di sé la curiosità dei maschietti con la testa nel…pallone! Il suo passaggio tra gli spalti non passa certo inosservato…

Va in palestra almeno due volte a settimana, cura il proprio corpo partendo comunque da una sana alimentazione. Odia sottostare ai diktat, per questo non ha un personal trainer (come ha rivelato nel corso di un’intervista al Corriere della Tv).

Tra le sue icone di stile, Marilyn Monroe , Frida Kahlo e Mata Hari. Adora viaggiare ma è anche un’appassionata lettrice.

Ha ideato un brand di bikini con cui ha catturato gli occhi del pubblico femminile, pronto a indossare le sue proposte e…perché no, sentirsi un po’ come lei!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/?hl=it