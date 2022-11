Chi è Marco D’Annolfi: alla scoperta del fondatore del fenomeno web, “Trash Italiano”. Biografia, vita privata e curiosità.

Ironia, talento e creatività sembrano essere questi i tre ingredienti principali che hanno portato in breve tempo Marco D’Annolfi ad avere un successo esplosivo sul web. Sicuramente il suo nome di battesimo ai tanti non dirà molto ma se vi dicessimo invece “Trash Italiano”? Ebbene è stato proprio questo giovanissimo ragazzo a dare vita ad un account social che oggi vanta milioni di followers in rete ed è anche uno dei profili più seguiti dai personaggi dello spettacolo nostrano. Ma chi si cela davvero dietro questo divertentissimo social-blog? Oggi proviamo a scoprire qualcosa di più su Marco D’Annolfi, la sua vita privata e piccole curiosità.

Chi è Marco D’Annolfi

Sulla biografia di Marco D’Annolfi al momento sappiamo soltanto che è originario di Roma e che è nato nel 1994 ma non conosciamo con esattezza la sua data di nascita né il suo segno zodiacale. Il creatore di “Trash Italiano” ha iniziato quasi per gioco la sua attività in rete fino a consacrarsi nell’olimpo dei profili più influenti al mondo dal punto di vista dello spettacolo e del gossip.

Marco D’Annolfi, vita privata

Che cosa sappiamo invece sulla vita privata di Marco D’Annolfi? Il creatore di “Trash Italiano” al momento sembrerebbe essere single ( ma non ne siamo certi) e non abbiamo alcuna informazione sulle sue relazioni sentimentali passate. Sotto questo aspetto infatti, l’influencer e content creator romano ci sembra essere decisamente riservato.

Marco D’Annolfi, 5 curiosità

-Uno dei suoi miti è Maria De Filippi.

-La sua carriera su web è iniziata creando una gift con la scritta: “No Maria io esco”.

-Ad un lavoro di fronte alla telecamera ha dichiarato che preferisce di gran lunga quello nel backstage.

-Uno dei profili preferiti di Marco sui social è quello di Cristiano Malgioglio.

-Il suo account Instagram ha già superato i 4milioni di followers.

