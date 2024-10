Shaila Gatta nel mirino dei concorrenti del GF: “Ha mentito a tutti”

Forti reazioni al Grande Fratello da parte di alcuni concorrenti ai danni di Shaila Gatta. Ecco cosa è successo e cosa potrebbe ancora accadere.

Nuovi colpi di scena al Grande Fratello con Shaila Gatta assoluta protagonista, in positivo ma anche in negativo. Nella notte, infatti, l’ex Velina è stata oggetto di forti critiche da parte di alcuni concorrenti che hanno giudicato falso il suo comportamento verso Javier. Per la ragazza non sono mancate parole forti da parte di diversi inquilini della Casa.

Shaila Gatta, le critiche al Grande Fratello

Alfonso Signorini

Dopo la diretta dell’ultima puntata del GF, Shaila Gatta è finita nel mirino di alcuni concorrenti. Il motivo? Il suo rapporto poco limpido con Javier. L’ex Velina è stata criticata per essere stata ambigua ma anche per aver mentito a diversi inquilini in merito al tipo di relazione con il ragazzo.

Tra i vari commenti che si sono sentiti nella notte contro la Gatta, quelli arrivati dalle ex Non è la Rai: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico”, hanno detto.

Anche la Morlacchi pare essersi sbilanciata sulla Gatta: “Ci sono cascata come te. Sono rimasta di ghiaccio. Sta fuori. Io sono sconvolta, non ho parole. Lei è una furba, ha mentito a tutti“.

L’avventura al GF spagnolo

Al netto delle critiche, Shaila e anche Lorenzo Spolverato sono stati protagonisti di una inedita sorpresa che ha dato vita e porterà nuove dinamiche al reality. I due, infatti, sono stati selezionati per andare in Spagna al GF iberico. I due ragazzi hanno conquistato il titolo di preferiti dal pubblico e ottenuto il pass per volare a Madrid nella Casa del GF spagnolo. A quanto pare, Shaila e Lorenzo vi resteranno per una settimana.