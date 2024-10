“Basta guardarli…”: nuove conferme tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Impegnati a Ballando con le Stelle, pare proprio che tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice possa esserci del tenero…

A Ballando con le Stelle sono nate diverse coppie, non solo nella danza. L’ultima potrebbe essere quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che sono coinvolti nei rumors del gossip ormai da qualche settimana. Al netto dei “no commenti” e delle smentite di facciata, pare che tra i due ci sia davvero del tenero…

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice “flirt in corso”

Bianca Guaccero

Sono senza dubbio tra le coppie di concorrenti di Ballando più gettonate, non solo per le loro abilità in pista ma anche per quella che sembra poter essere un inizio di storia d’amore. Stiamo parlando, come detto, di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che sono tornati sotto ai riflettori del gossip. Dagospia, citata da diversi media, infatti, non ha dubbi sul fatto che tra i due ci sia del tenero, anche al netto delle smentite.

“Il filarino è sempre più palese nonostante lei lo neghi”, si legge su Dago in relazione a quella che sembra essere diventata una coppia. “Nel dietro le quinte di Ballando con le stelle non si parla d’altro. ‘Basta guardarli per capire che il flirt è già in atto”, ha detto con convinzione il media sottolineando appunto come il rapporto tra i due sia più importante del semplice feeling tra ballerino professionista e “allieva”.

L’ultima intervista in tema amore

In una recente intervista rilasciata a Chi, era stata proprio la Guaccero a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. La donna aveva spiegato di essere desiderosa di ritrovare l’amore e quindi di volersi innamorare di nuovo dopo la fine delle ultime relazioni.

E a proposito di Pernice si era lasciata scappare: “Con Giovanni Pernice non c’è niente. Stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tante cose in poco tempo”.