Nato in Sicilia ma adottato dal Regno Unito: scopriamo chi è Giovanni Pernice, il ballerino che ha spopolato grazie alla versione inglese di Ballando con le stelle.

All’età di 14 anni Giovanni Pernice ha capito che il suo mestiere sarebbe stata la danza. Lasciata la Sicilia, ha studiato ballo a Bologna per poi volare in Gran Bretagna quando aveva solo 25 anni. Grazie a Strictly come dancing – versione inglese di Ballando con le stelle – Pernice è diventato una vera e propria celebrity, amato dal mondo dello spettacolo e dal gossip d’oltralpe.

La biografia di Giovanni Pernice

Nato in Sicilia, precisamente a Palermo, il 5 settembre del 1990 sotto il segno della Vergine, ha lasciato l’isola per trasferirsi a Bologna e studiare danza quando aveva solo 14 anni. Capì che quella sarebbe stata la sua strada guardando lo show inglese Come Dancing.

Specialista delle danze latine, ha vinto numerose competizioni a livello nazionale tra cui gli Italian Open Championship nel 2012.

La carriera di Giovanni Pernice

La popolarità di Giovanni Pernice è cresciuta quando è approdato sulla BBC per la 13esima edizione di Strictly come dancing. Dal 2015 il ballerino fa parte del cast fisso del programma e, accanto al successo televisivo, si è aggiunto quello cinematografico.

Pernice è stato scelto per recitare in Man & Witch accanto ad attori del calibro di Christopher Lloyd, Sean Astin e Daniel Portman.

Ha lavorato anche a teatro con lo spettacolo This is me, che ha fatto il giro del paese fino allo stop forzato per la pandemia. Nel 2022 Pernice è tornato a lavorare anche a teatro con la quinta tournée dello spettacolo che lo ha visto impegnato con oltre 50 tappe dal nord al sud del Regno Unito.

La vita privata di Giovanni Pernice

Amatissimo dal pubblico inglese anche per la bellezza tipicamente mediterranea, Pernice ha avuto una relazione con una delle protagoniste di Love Island.

Dal 2018 al 2020 è stato legato ad Ashley Roberts, cantante e ballerina del gruppo Pussycat Dolls. È attualmente single.

3 curiosità su Giovanni Pernice

– È entrato nel Guinnes World Record per i calci del Jive e i passi del charleston

– Quando è arrivato nel Regno Unito non conosceva una parola di inglese

– Sogna di diventare famoso anche in Italia

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG