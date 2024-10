“Marina Di Guardo è tornata single”: impazza il gossip sulla madre di Chiara Ferragni

Fine della relazione tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz: l’ultimo gossip sulla madre di Chiara Ferragni diventa virale.

Le questioni di cuore di casa Chiara Ferragni tornano ad essere argomento scottante in queste ore. A farla da padrone, però, non è un nuovo rumor sulla nota imprenditrice digitale, bensì un possibile scoop su sua madre, Marina Di Guardo. La donna, infatti, sembra essere tornata single. Possibile che la sua relazione con Frank Kelcz sia terminata…

Marina Di Guardo è tornata single?

Marina di Guardo

Da qualche tempo stavano girando alcune voci su Marina Di Guardo e la sua relazione con Frank Kelcz data per terminata. Adesso, ci sarebbero degli indizi in più, o meglio, dei rumors ancora più insistenti. Il primo a parlarne era stato Oggi a inizio ottobre secondo cui la fine della storia “era nell’aria da alcuni mesi” con la donna data per “pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente”.

Adesso, a parlarne e a confermare in un certo senso il gossip sulla madre delle sorelle Ferragni, è stato Dagospia, citato da svariati media. Secondo Dago, la Di Guardo avrebbe dato il benservito a Kelcz e sarebbe appunto tornata single.

I motivi della rottura: le voci

Sebbene non ci siano notizie certe sulla storia d’amore tra la bella signora Marina e Frank, Dagospia ha provato a spiegare quella che sarebbe la situazione tra i due. “Nei salotti meneghini che contano non si parla d’altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni della inaspettata separazione”, si legge. “Secondo i ben informati la storia d’amore tra la scrittrice di gialli erotici e il riservatissimo top manager ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi, complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”.

Insomma, tra i motivi della rottura tra la Di Guardo e Kelcz ci sarebbe anche il periodo difficili vissuto dalla figlia Chiara tra lo scandalo pandoro e le uova di Pasqua. Staremo a vedere se in un senso o in un altro ci saranno novità e chiarimenti.