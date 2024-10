X Factor, la frecciata inattesa di Manuel Agnelli (anche) a Fedez

Va avanti il talent X Factor e non mancano le sorprese. L’ultima è arrivata in modo inatteso dalle parole di Manuel Agnelli…

Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Manuel Agnelli sono i giudici della nuova edizione in corso di X Factor. Con loro anche Giorgia che sta vestendo con grande capacità i panni di conduttrice. Nel corso della recente conferenza stampa in vista della nuova fase del programma, non sono mancati passaggi interessanti da parte dei protagonisti. Su tutte Agnelli ha punto gli ex colleghi delle passate edizioni tra cui, evidentemente, anche Fedez senza però mai citarlo.

X Factor, le parole di Manuel Agnelli

Fedez

Come riportato da Today, in queste ore si è svolta la conferenza stampa di X Factor con i protagonisti che hanno presentato la nuova fase della trasmissione. A destare particolare attenzione alcuni passaggi delle parole di Manuel Agnelli che, senza freni, ha spiegato che si tratti di una edizione nella quale finalmente si sta divertendo.

Una affermazione poi spiegata meglio: “È la prima volta che mi diverto. Devo dire che penso sia una delle edizioni più belle che ci sia mai stata di X Factor, si sente dall’energia tra di noi”, ha detto ancora l’esperto musicale.

La possibile frecciata

Sebbene le prime affermazioni riprese da Today non sono sembrate particolarmente accese, ben diverse sono state quelle successive. Agnelli, infatti, ha rincarato la dose in tema “feeling” e “obiettivi” con gli altri giudici.

“Per la prima volta sto sentendo che noi siamo una squadra di lavoro e stiamo andando nella stessa direzione e questo mi fa stare tranquillo, ma se anche discutiamo lo facciamo con una base solida di struttura umana”, ha detto con evidente messaggio per tutti coloro che sono passati da quel tavolo e dal ruolo di giudici in passato (Fedez compreso anche se mai citato ufficialmente). “Nessuno di noi vuole fare la tv delle urla, degli strepiti o giocare a chi dice la cazzata più grossa per far parlare. I risultati si vedono, ma anche a livello umano. Sono molto felice”, ha concluso.