Andrea Damante rompe il silenzio sulla vicenda Giulia De Lellis-Tony Effe-Fedez, e rivela in che rapporti è con il rapper romano.

Durante un’intervista al programma Playlist su Rai2, Andrea Damante ha riportato al centro dell’attenzione il dissing tra Tony Effe e Fedez, ma non solo. Infatti, il dj ha rivelato alcuni dettagli sorprendenti sulla sua relazione con il rapper della Dark Polo Gang e attuale compagno della sua ex, Giulia De Lellis.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Andrea Damante: la citazione di Fedez nel dissing

Uno dei momenti chiave dell’intervista è stato il commento di Andrea Damante riguardo al recente dissing tra Fedez e Tony Effe. Nel brano “L’infanzia difficile di un benestante”, Fedez aveva citato Damante, facendo riferimento alle partite di calcetto: “Andavi a calcetto insieme a Damante. Nel ruolo di infame, non di attaccante“.

Qui il video dell’intervista.

bs Andrea Damante è sempre un piacere vederla



KE SUCCEDE pic.twitter.com/Z24oTHQSp4 — 𝒄𝒂𝒓𝒍𝒐𝒕𝒕𝒂🫧 (@goodvibes23__) October 19, 2024

Durante l’intervista, Damante risposto al dissing: “Non ci vado più così spesso, perché tra impegni e robe varie non ho il tempo. Come mai Fedez mi ha citato nel dissing? Penso per vicende di ex e fidanzamenti“.

Inoltre, Damante ha chiarito che, nonostante le situazioni personali che li legano, lui e Tony Effe non sono mai stati veri amici. “Ho 4 o 5 veri amici“, ha detto l’ex tronista, spegnendo così ogni speculazione su una possibile amicizia profonda con il rapper romano.

La frecciatina di Andrea Damante a Tony Effe

L’intervista si è conclusa con una battuta da parte del conduttore Gabriele Vagnato, che si è offerto di partecipare al calcetto al posto di Tony Effe.

Ma alla fine dell’intervista è arrivata una stoccata inaspettata al rapper romano. Infatti, il conduttore dell’intervista ha scherzato sulla vicenda del calcetto e delle ex fidanzate con una stoccata che non è passata inosservata: “Tanto io non te le rubo le ex“. Una frase che potrebbe portare ad una risposta da parte del rapper.