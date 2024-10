Alessandro Basciano ha sorpreso tutti a Verissimo con il suo look: ma cosa gli è successo? Finalmente spunta la verità.

L’intervista di Alessandro Basciano a Verissimo ha sollevato molti interrogativi tra i telespettatori per via del suo aspetto. Il noto ex concorrente del Grande Fratello, ex compagno di Sophie Codegoni, si è presentato allo studio di Silvia Toffanin con un gonfiore facciale che ha sollevato sospetti tra gli spettatori.

Molti utenti hanno ipotizzato che si trattasse di un intervento di chirurgia estetica, ma a distanza di pochi giorni sono arrivati chiarimenti sul suo look. Scopriamo che cosa è successo.

Alessandro Basciano, gonfiore sul viso: i motivi

A rivelare i motivi dell’aspetto insolito di Basciano è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che, attraverso alcune storie su Instagram, ha raccontato tutta la verità.

“In questa intervista è stato truccato in quanto era reduce dall’intervento al setto nasale per alcuni problemi di respirazione” ha dichiarato.

In base a tali dichiarazioni, quindi, l’ex gieffino non si sarebbe sottoposto a interventi di chirurgia estetica ma a un intervento necessario per migliorare la sua respirazione.

Con queste parole, quindi, Venza ha smentito categoricamente i rumors, spiegando che il gonfiore sul volto dell’ex gieffino non era dovuto a un intervento estetico.

Ma le rivelazioni non sono finite qui.

Alessandro Basciano dopo la rottura con Sophie Codegoni

L’intervista a Verissimo di Basciano è stata realizzata appena poco dopo quella fatta all’ex compagna Sophie Codegoni, madre di sua figlia.

Durante l’intervista Basciano ha ammesso di aver sofferto di una forma di depressione in seguito alla fine della relazione e ha smentito alcune delle accuse ricevute dalla sua ex compagna.

Le critiche sul suo aspetto fisico, però, sembrano aver ulteriormente aggravato questo momento complicato per Basciano. Tuttavia, grazie all’intervento di Venza, la verità è venuta a galla, mettendo a tacere gli haters e chiarendo le ragioni del cambiamento visibile sul volto dell’ex gieffino.